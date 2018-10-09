Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2018 года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 19,2 миллиарда долларов против 0,4 миллиарда, свидетельствуют данные Центробанка.

В совокупности с января по сентябрь из России вывели 31,9 миллиарда долларов, в январе-сентябре 2017 года этот показатель составлял 13,7 миллиарда. По заявлению ЦБ, такая динамика объясняется операциями по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.

Исследовательское подразделение Citibank ранее предполагало, что отток капитала с российского рынка обусловлен наращиванием санкционного давления и противостоянием между Москвой и Вашингтоном. В подобных условиях инвесторы видят в российских активах слишком высокие риски и выводят деньги.

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