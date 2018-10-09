Глава Центра экономических исследований и приглашенный профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу выступил с предложениями c целью повышения качества системы образования, выявления талантов и оказания им государственной поддержки, пишет «Туран».

Инициатива включает три предложения, адресованные Министерству образования и общественности Азербайджана:

1. Создать специальные группы для 100 наиболее талантливых учащихся из числа победителей конкурсов по информатике и творческих детей.

Обеспечить каждого школьника сначала iPad, а на последующем этапе — компьютерами версии 10.13.02.

B качестве учебного пособия для этих детей использовать методические пособия и инструкции, размещенные на сайтах Apple, УouТube. Проводить обучение в сотрудничестве с компаниями Apple, Microsoft, Google и международными организациями. Одновременно обеспечить интенсивное изучение учащихся английскому языку.

2. Школы в Баку и городах республиканского подчинения обеспечить Wi-Fi. Открыть в этих школах для учеников индивидуальные email адреса.

Создать для средних школ он-лайн базу учебников, домашних заданий и упражнений и обеспечить доступ учебных заведений к этим ресурсам.

Это позволит детям получать доступ к учебникам и пособиям через Интернет и не носить с собой книги из дома в школу и обратно.

3. Обеспечить оплату за образование и проживание со стороны государства обучающимся на бакалавра, мастера и доктора в образовательных учреждениях первой сотни мирового рейтинга.

Что касается механизма реализации указанных мер, то Ибадоглу считает, что первое предложение может быть реализовано самим Минобразования.

Bторое предложение сложнее, так как предусматривает широкий охват и организацию работы директоров школ.

Третье предложение носит индивидуальный характер. Поступивший в университет, входящий в топ-100 мировых вузов, может обратиться в Минобразования для оплаты учебы на основе утвержденных расценок.

Главная проблема — в выделении финансирования, ибо первый год реализации этих предложений потребует 20-25 миллионов долларов, которая с годами будет расти. Однако повышение образованности подрастающего поколения того стоит, считает Губад Ибадоглу.

Minval.az