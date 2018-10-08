Токийский рыбный рынок Цукидзи, старейший и крупнейший в мире, в минувшие выходные провел последний аукцион. На на этой неделе, в четверг он переезжает на новое место в районе Тоёсу, немного дальше от центра Токио, сообщает газета Tokyo Shimbun.

Согласно сообщению, для туристов рынок закрыт с 29 сентября. Люди со всего мира съезжались к 4 часам утра, чтобы посмотреть на утренние рыбные торги.

Решение о переносе рынка, просуществовавшего 83 года, вызвало недовольство рыбаков. Однако городские власти утверждают, что в последние годы многие строения обветшали, а санитарные условия стали далеки от нормы.

Minval.az