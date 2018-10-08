Ничего секретного в поездке в Нидерланды российских специалистов, которых Амстердам обвиняет в шпионаже, не было. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — заявил глава МИД.

По его словам, мужчин задержали без каких-либо объяснений, не дали связаться с дипмиссией и попросили уехать, что выглядело просто как недоразумение. «Но прошло полгода, и в сентябре, где-то три недели назад, в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем», — отметил Лавров.

После этого голландского посла вызвали в российский МИД, однако никаких деталей и фактов получить от него не удалось. Главе дипмиссии России в Нидерландах вручили ноту протеста, пообещав предоставить все факты на пресс-конференции Минобороны. «Вот, собственно говоря, и вся история. Я думаю, что в очередной раз имеем пример такой мегафонной дипломатии», — подчеркнул Лавров.

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