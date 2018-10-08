Азербайджан и Армению в ближайшее время посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

О визите Болтона в своем Facebook пишет армянский политолог Сурен Саркисян. По его информации, визит состоится по инициативе самого советника.

«Один из самых влиятельных людей Вашингтона через две недели (если ничего не изменится) посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность переосмыслить двустороннюю повестку дня», — пишет эксперт.

Он при этом отмечает, что в отличие от Армении, Азербайджан и Грузия развивают более глубокое сотрудничество с Вашингтоном.

Minval.az