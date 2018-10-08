Россия продолжает тесно сотрудничать с другими странами-сопредседателями МГ ОБСЕ — Францией и США в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в интервью газете «Известия» заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Существует лишь одна реалистичная перспектива — мирное урегулирование конфликта путем переговоров. Жизненная заинтересованность азербайджанского и армянского народов в безопасности, стабильности и развитии составляет основу и политический движитель переговорного процесса, который Россия всячески поддерживает», — заявил Г.Карасин.

Он напомнил, что Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ тесно работает с другими членами «тройки» — Францией и США.

По его словам, Россия стремится делать все возможное для содействия сторонам конфликта в выработке мирных договоренностей в направлении вектора, заданного сопредседателями МГ ОБСЕ.

«Эта наша позиция остается неизменной. Она зафиксирована в Концепции внешней политики Российской Федерации и подтверждена в ходе недавних встреч Владимира Путина с лидерами обеих стран», — сказал Г. Карасин.

Minval.az