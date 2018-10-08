Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз принес извинения за потасовку, которая произошла после поединка россиянина против ирландца Конора Макгрегора, сообщает «Советский спорт».

«Я хочу поздравить моего брата Хабиба с бесспорной победой. Изначально не может быть два короля, должен быть только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь «убить» кого-либо, как говорила команда Конора, это игра в дерьмо. Фанаты получили потрясающий бой и отличное шоу.

Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель», — написал Абдельазиз в инстаграме.

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