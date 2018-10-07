Российский боец UFC Зубайра Тухугов прокомментировал драку с ирландцем Конором Макгрегором в октагоне после окончания поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет Fightnews.

Стычка между командами Нурмагомедова и Макгрегора переросла в драку внутри октагона, а Тухугов одним из первых пошёл атаковать Конора. Стоит отметить, что действия Хабиба и его команды повлекли не самые приятные последствия, ведь в Лас-Вегасе зафиксировано множество драк между фанатами.

Зубайра Тухугов забежал в октагон и напал на Макгрегора, однако представители правоохранительных органов сразу же сумели их разнять, но ирландца в этот же момент атаковал другой член команды Нурмагомедова (в красной куртке).

«Все говорят, что я пропустил, но куда? Ничего нет. Это просто мент (полицейский) меня сзади оттолкнул, на видео кажется, что я как будто пропустил, но я ничего не пропустил. Вообще, даже рядом не пролетело. Я ему дал пощёчину, как и обещал. Я заставлю его ответить за свои слова», — сказал Зубайра.

Важно также отметить, что сейчас ситуация в Тухугова не самая лучшая, ведь глава UFC Дана Уайт пригрозил всем бойцам со стороны Хабиба, которые принимали участие в драке, увольнением.

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