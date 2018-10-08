В Лондоне около тысячи владельцев собак со своими питомцами прошлись по улицам города в знак протеста против выхода страны из Евросоюза с требованием проведения нового «Гаферендума» («Wooferendum»), передает Reuters.

По мнению участников акции, в случае выхода страны из ЕС их животные будут страдать, так как в стране вырастут цены на корма и услуги ветеринаров.

Как отмечается, многие собаки были наряжены в костюмы с лозунгами против Brexit. Один из участников шествия принес собой плакат, гласивший: «Brexit лает» («Brexit is barking»).

Также сообщается, что по пути следования протестантов были оборудованы специальные туалеты для животных с изображениями политиков, выступающих за выход Британии из ЕС, например, бывшего главы МИД Бориса Джонсона и лидера выступавшей за независимость партии Найджела Фаража.

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