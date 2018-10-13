Казалось, они никогда не разведутся. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили, что решили расстаться еще три года назад. В начале прошлого года они подали официальную петицию о расторжении брака в суд и все это время никак не могли завершить этот процесс. И дело было даже не в том, что они не могли достигнуть соглашения по какому-либо важному пункту. Супруги не предпринимали вообще никаких шагов к завершению своего развода. Так что некоторое время назад судья был вынужден сделать им строгое предупреждение: если они и впредь не буду ничего делать в этом направлении, их бракоразводный процесс будет аннулирован.

Как пишет издание 7Дней, но, как стало известно, на днях вечером, после переговоров, продолжавшихся несколько часов, они смогли достигнуть договоренности по всем важным пунктам. То есть Аффлеку и Гарнер хватило всего одного вечера на то, о чем Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут договориться уже два года. В первую очередь, речь шла, конечно, о судьбе их троих детей: 12-летней Виолетты, 9-летней Серафины и 6-летнего Сэма. Бен и Дженнифер, без долгих споров, пришли к выводу, что самым правильным решением будет совместная опека над детьми. Собственно говоря, Аффлек и Гарнер еще и до этой судьбоносной встречи, фактически осуществляли свои родительские обязанности по очереди или вместе. Они часто появлялись на публике впятером. И глядя на них со стороны, можно было подумать, что это — обычная дружная семья.

Остается загадкой, почему они так долго затягивали свой развод. Хотя Дженнифер представила официальное объяснение, оно, по мнению многих, звучит не слишком убедительно. Она заявила, что не хотела обсуждать вопрос об опеке над детьми, пока Аффлек не закончит курс лечения от алкоголизма в клинике. Но ведь этот курс был уже, как минимум, третьей попыткой актера одолеть «зеленого змия». И нет никакой гарантии, что он не сорвется снова. Ведь когда Дженнифер лично доставила его в клинику в августе этого года, она видела, в каком плачевном состоянии он тогда находился…

Правда, сплетники утверждают, что знают истинный мотив, по которому Гарнер захотела стать официально свободной женщиной. У нее, якобы, появился кавалер — в лице актера Артуро Дель Пуэрто, ее партнера по сериалу «Кэмпинг». И она хочет строить с ним отношения будучи уже не связанной формально узами брака.

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