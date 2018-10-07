Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг лжет, говоря, что бывшему и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву не могли обещать нерасширение Североатлантического военного блока на Восток.

Об этом Владимир Познер сообщил на своем официальном сайте.

Отвечая на вопрос некоего Александра о том, как он оценивает слова генсека НАТО о том, что экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву не могли обещать, что Альянс не станет расширяться, так как его расширение происходит благодаря демократическим решениям государств, желающих присоединиться, Владимир Познер заявил:

«Уважаемый Александр, господин Столтенберг лжет».

Там же телеведущий напомнил, что в конце прошлого года, когда Вашингтонский университет рассекретил часть своих архивов, в числе прочего были обнародованы записи бесед госсекретаря США Джеймса Бейкера и президента СССР Михаила Горбачева. В ходе этих бесед глава Госдепартамента США однозначно и недвусмысленно обещал советскому лидеру, что, если ФРГ и ГДР смогут объединиться, Североатлантический альянс не выйдет за границы Германии.

Кроме Бейкера подобные обещания Советскому Союзу давали и другие политические деятели того времени, в том числе глава ФРГ Гельмут Коль.

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