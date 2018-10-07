Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был арестован полицией после драки, которая произошла в зрительном зале., сообщает Лента.ру.

Происшествие случилось сразу после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, где россиянин одержал уверенную победу в четвертом раунде.

В потасовке были задействованы обе команды бойцов. Макгрегора, как сообщается, также увели полицейские, а Нурмагомедов покинул пределы октагона, так и не получив чемпионский пояс.

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