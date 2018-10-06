Полиция Франции взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя после поступления в их адрес угроз, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

«Для обеспечения безопасности семья Мэн Хунвэя была взята под охрану», — сообщает радиостанция.

Об угрозах в свой адрес французской полиции сообщила жена пропавшего.

В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.

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