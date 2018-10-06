Французский шансонье Шарль Азнавур, скончавшийся в возрасте 94 лет, похоронен в субботу на кладбище коммуны Монфор-л`Амори под Парижем, где покоятся родители и сын певца, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Всемирно известный певец ушел из жизни в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. В пятницу в Доме инвалидов состоялась национальная церемония прощания с певцом, на которой присутствовали более 1200 человек, в числе которых лидеры Франции и Армении, политики, деятели искусства и культуры.

В субботу утром прошла панихида в армянском соборе в Париже недалеко от Елисейских полей. В этой же церкви Азнавур венчался. В храме собрался лишь узкий круг родных и близкий. По сообщению СМИ, на похороны приехал также премьер Армении Никол Пашинян.

После религиозной церемонии траурная процессия направилась на кладбище в Монфор-л`Амори, где находится склеп семьи Азнавура, похоронены его родители и сын Патрик, скончавшийся в возрасте 25 лет.

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