Турция не оставит свой народ на милость тех, кто преследует корыстные цели.

Как передает «Анадолу», об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, любой кризис открывает множество возможностей.

«Резкий рост курса валют невозможно объяснить только экономическими причинами. Говоря это, мы не хотим избежать ответственности, а просто констатируем факты», — сказал Эрдоган.

Для преодоления кризиса в Турции в кратчайшие сроки проводятся масштабные реформы и коренные изменения, что в нормальных условиях заняло бы несколько лет, отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Турция ответственно подходит к своим задолженностям, призвав не использовать этот фактор в качестве давления на Анкару.

«Следуя нашим планам и программам, мы добьемся того, что Турция достигнет поставленных целей», — сказал Эрдоган.

По его словам, никто не сможет вновь поставить Турцию в зависимость от международных организаций.

Президент отметил, что Турция не склонит голову ни перед кем.

«Турция открыта для всех видов инвестиций и поддержки, но на том условии, что мы не поступимся своим суверенитетом», — сказал Эрдоган.

Глава государства также коснулся темы недавнего теракта в провинции Мардин.

«Пусть террористы знают, что за восемь наших погибших солдат они заплатят жизнями 800 боевиков. Мы будем преследовать и уничтожать террористов в их логовах, в Кандиле, Синджаре. Они больше не смогут посягнуть на спокойствие и благосостояние турецкого народа», — отметил Эрдоган.

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