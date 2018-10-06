Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в будущем большинство производителей нефти исчезнет с мирового рынка.

В частности, добыча этого вида сырья сократится в России. «Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 миллионами баррелей», — пояснил Аль Сауд в интервью Bloomberg.

Помимо этого, саудовский принц предрек уход Китая с мирового рынка нефти примерно через пять лет. По его словам, другие производители сырья также будут «исчезать каждый день». Несмотря на это, спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на один процент в год, поэтому Саудовская Аравия в будущем должна увеличить поставки.

«Мы не думаем, что для Саудовской Аравии в этой области существует какой-либо риск. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10-30 лет», — резюмировал Аль Сауд.

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