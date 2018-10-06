Картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась во время аукциона Sotheby’s. Работа прошла через шредер в раме, как только ее продали за $1,4 млн. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Sotheby’s.

«Нас только что Отбэнксили», — сказал исполнительный директор аукционного дома Sotheby’s Алекс Бранчик.

Картина «Девочка с воздушным шаром» считается одной из самых известных работ британского художника. На холсте изображена девочка, которая протягивает руку к ярко-красному воздушному шарику. Первая версия работы появилась на набережной Темзы в 2002 году. Спустя четыре года Бэнкси написал ее на холсте. Рама картины, по требованию художника, была неотъемлемой частью произведения. До сегодняшнего дня роль и значение рамы для Бэнкси были неизвестны.

В Sotheby’s заявили, что самоуничтожение картины — своеобразное послание Бэнкси, которое означает быстротечность и кратковременность человеческих эмоций в мире социальных сетей. Это первый случай в истории, когда произведение искусства самоуничтожилось, как только его продали с молотка.

Бэнкси — псевдоним уличного художника из Британии, который обрел мировую популярность. Его настоящее имя и возраст неизвестны. Рисунки художника появились в городах Великобритании в начале 90-х годов. Сейчас работы мастера с острым социальным и политическим подтекстом украшают стены во всем мире. Бэнкси также пишет картины. Анонимность не мешает ему продавать их за миллионы долларов, отмечает RTVI.

Minval.az