Имя Мухаммед стало самым популярным в Бельгии для новорожденных в 2017 году. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на Института статистики Бельгии.

Согласно источнику, в 2017 году в Бельгии в честь основоположника ислама назвали 718 новорожденных. Вторым в рейтинге популярности для новорожденных стало имя Лиам (570).

Имя Мухаммед является также самым популярным в Брюсселе, где его носят 18044 человека.

От бельгийцев стараются не отставать и британцы. По данным Национального статистического управления Великобритании за сентябрь, имя Мухаммед вошло в ТОП-10 популярных имен для новорожденных в Великобритании и Уэльсе.

Minval.az