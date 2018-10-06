Болельщики подрались в зале во время церемонии взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе накануне боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В потасовке участвовали несколько человек, в том числе женщины, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Он опубликовал видео случившегося в своем Instagram.

«Драка болельщиков во время церемонии взвешивания UFC 229. Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадежно проиграл бой в зрительном зале», — написал журналист.

Сотрудникам службы безопасности удалось быстро разнять дерущихся.

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

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