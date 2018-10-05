Члены экипажа одного из американских танков M1 «Абрамс» в интервью Business Insider дали оценку новейшему российскому танку Т-14 «Армата».

Американские танкисты, побеседовавшие с изданием на условиях анонимности, назвали платформу «Арматы» в целом эффективной, отметив при этом защищенность экипажа боевой машины.

Однако они раскритиковали автоматическую систему заряжания танка, назвав ее непрактичной и заявив о преимуществах ручного заряжания снарядов, которое используется в «Абрамсах».

Танкисты также выразили мнение, что сложность полностью автоматизированной башни Т-14 может подвести экипаж в случае какой-либо осечки в ходе боя.

Minval.az