Министр обороны Армении Давид Тоноян призвал руководство сепаратиского режима в Карабахе сохранять режим перемирия на линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, министр обороны Армении Давид Тоноян, а также глава Генштаба Артак Давтян посетили накануне оккупированные азербайджанские территории. Они встретились с «министром обороны» «НКР» Левоном Мнацаканяном.

«В ходе встречи обсуждался вопрос сотрудничества и обеспечения безопасности двух армий. Касаясь карабахского конфликта, Тоноян подчеркнул, что политическое руководство Армении отдает предпочтение мирному решению вопроса путем переговоров.

Министр обороны Армении призвал карабахских военных сохранять режим перемирия, о котором премьер-министр страны договорился с президентом Азербайджана ранее.

Мирные переговоры, по его словам, по разным причинам могут затянуться. Учитывая все это ВС должны обеспечивать постоянный рост боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Напомним, Пашинян с полей саммита СНГ в Душанбе заявил, что в ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договорился с ним о сохранении мира на границах, а также о приверженности диалогу и переговорам. Третьим важным решением сторон, согласно официальным заявлениям, стала организация оперативной связи между ними.

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