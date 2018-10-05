Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента страны Ли Мён Бака к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Также экс-главе государства назначен штраф на сумму $11,5 млл, сообщает «Рёнхап».

Ли Мён Баку предъявили обвинения по 16 пунктам, которые включают взяточничество, растрату и злоупотребление властью.

Таким образом, Ли Мен Бак стал четвертым президентом Южной Кореи, которого посадили в тюрьму. В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе, руководившую страной в 2013-2017 годах, к 24 годам заключения по делу о коррупции. В 1996 году были осуждены военный диктатор Чон Ду Хван и его преемник на посту президента Ро Дэ У. В 2009 году бывший президент Но Му Хен, находившийся под следствием о коррупции, покончил жизнь самоубийством, не дожидаясь приговора.

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