Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ждет результатов медицинских анализов, которые могут стать причиной завершения его политической карьеры, передает агентство Bloomberg.

73-летний филиппинский лидер рассказал, что «не уверен» в состоянии своего здоровья и в данный момент ждет результатов анализов.

«Я скажу вам — если рак, то это рак. И если он уже дошел до третьей стадии, то никакого лечения. Я не буду продолжать свою агонию в этом офисе или где бы то ни было еще», — сказал Дутерте.

Президент Филиппин также добавил, что в начале сентября он прошел эндоскопию и колоноскопию.

Minval.az