46-летний Джастин Теру решил впервые рассказать о своем разводе, и сделал это так, что привел Дженнифер Энистон, которая все еще является его законной супругой, в негодование.

В интервью изданию New York Times Джастин заявил: «Это было самое нежное расставание без чувства враждебности. Что не удивительно, ведь мы оба двигались в том направлении… Наш развод был больше похож на дружелюбное расставание. Да, знаю, многим это может показаться скучным. Но мы достаточно уважали друг друга, чтобы сделать разрыв как можно менее болезненным».

Дженнифер назвала интервью Джастина лживым и заявила своей подруге, что Теру пытается обелить себя за ее счет, спасая имидж «хорошего парня». Она же в результате чувствует себя униженной: Энистон никогда не скрывала, что развод стал для нее настоящей катастрофой. Актриса считает, что Теру снова ее использует, как он делал и раньше, когда они были женаты.

Энистон считает, их развод вовсе не был милым и дружелюбным, как пытается утверждать Теру, ведь он завел себе новую подружку, молодую художницу Петру Коллинз, когда они еще были вместе: так что они с Дженнифер вовсе не расстались друзьями. Озвученная версия нужна была ему для того, чтобы его не осуждали за то, что он задолго до завершения бракоразводного процесса обзавелся целым гаремом девиц.

О том, что Джастин ни в чем себе не отказывает, заговорили еще весной, всего через пару месяцев после объявления о разводе. Тогда Теру завел целый гарем: к Петре Коллинз присоединились еще и новые девушки — актрисы Эмма Стоун, Обри Плаза и Лора Харриет, а также совсем молодая красотка с копной кудряшек на голове. Впрочем, в последнее время Теру чаще видели в компании Харриер. На днях он появился с ней на юге Франции, где папарацци удалось заснять актера, когда он демонстрировал свои нежные чувства к Лоре на палубе арендованной им роскошной яхты.

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