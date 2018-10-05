Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участия в матчах национальной команды в 2018 году.
Решение было достигнуто по итогам разговора Сантуша, Роналду и президента Португальской федерации футбола Жилберту Мадаила, сообщает Record.
Тренер сборной Португалии также высказал своё отношение к обвинениям Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
«Я хорошо знаю Криштиану, и я полностью уверен, что он не совершал этого преступления», — заявил Сантуш.