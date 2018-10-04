Форвард молодежной сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов высказал свое мнение по поводу «лайка» под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выложенную в Instagram армянским рэпером Лево, проживающим в Германии.

«Сразу скажу, что я учился в одной школе с Лево, который и выставил фото армянского политика. Я даже не знал, кто это. Я даже не понял, что сделал и как получился этот «лайк». У нас была интернациональная школа, где помимо немцев, учились турки, русские, армяне и другие национальности. У нас были общие друзья. В Германии мы иначе росли, не разделялись по национальностям.

Это фото было выставлено в мае. Я только сегодня увидел, что поставил «лайк». Случайно получилось, и я не должен был этого делать. Мне хорошо известна история этого конфликта, и я все хорошо понимаю», — заявил Дадашов в интервью azerisport.com.

«Повторюсь, что я случайно поставил «лайк» под этой фотографией, о чем сильно жалею. Все знают, что я не такой человек. Я азербайджанец, и горд этому», — добавил он.

Minval.az