Известный футболист Криштиану Роналду выведен из сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает RTVI.

В ближайшее время футболист должен был сыграть с составе сборной Португалии два матча против сборных Польши и Шотландии.

В США расследуют обвинения об изнасиловании против Роналду. В августе американка Кэтрин Майорга рассказала, что футболист изнасиловал ее в отеле Лас-Вегаса в 2009 году. Она заявила, что на такое признание ее вдохновило движение MeToo.

Майорга также утверждает, что Роналду предлагал ей $375 тысяч, чтобы дело не дошло до суда.

Minval.az