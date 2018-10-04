Житель индийского штата Тамилнад совершил самоубийство вскоре после собственной свадьбы из-за отсутствия санузла в доме.

26-летний Селладурай познакомился с будущей женой на работе, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ. После свадьбы она переехала к нему и обнаружила, что в его доме нет туалета. Женщина не могла смириться с тем, что справлять нужду приходится на улице, и ушла от мужа.

На следующий день Селладурай не вернулся с работы. Его тело обнаружили на дне колодца в соседнем городе. Мужчина оставил записку, в которой просил прощения у семьи и просил не винить жену в своей смерти.

Minval.az