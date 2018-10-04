Власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, сообщает BBC.
Власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, сообщает BBC.
Дата: 2018/10/04 14:17
Раздел: Важно
Просмотров:
581
МИД исключил его из «черного списка» лиц
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Шукюров был уволен на основании представления генпрокурора Закира Гаралова
Четырех россиян выслали из Нидерландов
Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.
Азербайджан хочет видеть со стороны Армении адекватного представителя в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях
В Ереване вновь неспокойно
Его возглавит председатель Азербайджано-французской ассоциации культуры Тогрул Зейналов (Фото)