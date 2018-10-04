Власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, сообщает BBC.

По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Среди них был IT-специалист. У подозреваемых были при себе дипломатические паспорта.

Minval.az