В юго-восточной провинции Батман 4 октября четверо турецких солдат были убиты и еще пятеро получили ранения в результате нападения представителей террористической Рабочей партии Курдистана, сообщает Hurriyet.

«Взрывное устройство, размещенное возле дороги в сельской местности района Герджюш, было приведено в действие, когда по ней проезжала военная бронированная машина», — сообщил представитель местных властей.

В результате инцидента четверо турецких солдат были убиты и еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу.

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