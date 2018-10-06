54-летний Николас Кейдж, два года назад расставшийся со своей третьей женой Элис Ким, которой было в то время 32 года, впервые нарушил молчание по поводу своего рухнувшего брака.

«Я никак не ожидал, что все так закончится. И был потрясен, когда Элис подала на развод, для меня это был настоящий шок. Но я ни в чем её не виню. Я понимаю, что она, когда выходила за меня замуж, была слишком молода», — заявил Кейдж. Николас так горевал по поводу развода ещё и потому, что считал супружество именно с Элис своим единственным настоящим браком. «Фактически, это был мой первый брак: ведь то, что я, в свое время, был мужем Патрисии Аркетт и Лизы Мари Пресли, настоящим браком не назовешь…А вот 14 лет рядом с Элис, которая родила мне сына, и были моей настоящей женитьбой!» — признался Кейдж.

Издание 7Дней напоминает, что Кейдж прожил в законном браке с Ким с 2002 по 2016 годы. За это время Элис осчастливила актера сыном Кал-Элом, которому сейчас уже 13 лет. До этого Николас 6 лет был мужем Патрисии Аркетт и всего несколько месяцев числился супругом единственной дочери Элвиса Пресли. Старшего сына, Уэстона, Кейджу родила вовсе не одна из его жен, а подруга Кристина Фултон, с которой он встречался больше четверти века назад.

В свое время ходили упорные слухи, что брак Кейджа рухнул из-за Ким. Николас много снимался и постоянно отсутствовал дома. А тем временем соскучившаяся Элис нашла себе утешение в лице любовника… Элис выдал один из соседей, живущий неподалеку от дома актера в пригороде Лас-Вегаса. Как он рассказал репортерам, когда актер уезжал на съемки, её не раз видели в окрестностях в компании импозантного мужчины. Причем они не просто гуляли вдвоем, а обнимались и целовались. Эта история могла бы и не дойти до Кейджа, но один из его приятелей тоже случайно увидел Элис с кавалером и рассказал об этом актеру. Поскольку мириться с изменой супруги Кейдж не пожелал, их брак на этом и закончился. Особенно обидно Кейджу было то, что Элис нашла себе мужчину, который по описанию, был значительно моложе Николаса.

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