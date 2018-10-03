​Бывший вице-премьер, член Попечительского совета федерации шахмат России Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Свои голоса за Дворковича отдали шахматные федерации 103 стран, за Макропулоса — 78 стран. Еще один голос был признан недействительным.

Отметим, что вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов избран вице-президентом Международной шахматной федерации (FIDE).

Minval.az