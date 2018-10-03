Президент России Владимир Путин заявил, что посоветовал бы американскому лидеру Дональду Трампу в поисках виновника роста цен на нефть посмотреть в зеркало. Об этом он сказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 3 октября.

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«У нас была очень хорошая встреча с президентом Трампом в Хельсинки. Но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства также назвал виновников повышения цены на российский газ для европейских потребителей. По его словам, в этом виновата политика государств ЕС.

Minval.az