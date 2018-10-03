Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничение продажи алкоголя в ночное время, которое в экспериментальном порядке было введено с 1 октября в Минске и некоторых местах на районном уровне. Об этом во вторник, 2 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток «отменить эти непродуманные решения».

Он считает, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не такими «односторонними запретами», которые на практике вместо положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и уголовной сферы, в том числе увеличением количества контрафактной продукции.

Minval.az