«Разработка С-400 обошлась России всего лишь в сумму около 170 млн долларов США по эквиваленту курса того времени. А запуск в серийное производство мы вообще осуществили за собственные внебюджетные средства. По критерию «цена-качество» реализация проекта С-400 аналогов в мире не имеет и, уверен, иметь в ближайшее время не будет. Например, разработка американского «Пэтриота» стоила Пентагону миллиарды долларов».

Об этом заявил в интервью «Российской газете» доктор технических наук, профессор Игорь Рауфович Ашурбейли.

Игорь Рауфович Ашурбейли родился 9 сентября 1963 года в Баку. В 1985 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности «инженер-системотехник».

В 1988 году создал и возглавил «Кооперативное координационно-производственное объединение (ККПО) «Социум», занимавшееся разработкой программного обеспечения, обучением компьютерной грамотности и консалтингом.

В 1990 году переехал в Москву, где создал и возглавил Всесоюзное научно-производственное объединение (ВНПО) «Социум» при Союзе предприятий потребительской кооперации Центросоюза СССР, занимавшееся разработкой, производством и реализацией информационных баз данных.

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