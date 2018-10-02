Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможность переговоров с США и отметил, что отношения Тегерана и Вашингтона напоминают сюжет фильма «50 первых поцелуев», сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельник New Yorker.

«Мы живем в мире возможностей, возможно все, но нужно будет посмотреть», — сказал Зариф в интервью еженедельнику, говоря об отношениях с США.

«Во-первых, мы не злимся. Теперь, если все приведет к какому-либо решению, нужно будет иметь возможность опираться на то, что уже есть. То есть, вы помните фильм «50 первых поцелуев», когда на следующий день вы вынуждены начинать все сначала. Мы не можем. Это невозможно. Должны быть отношения, основанные на неких принципах», — добавил он.

Министр подчеркнул, что не исключает возможности проведения переговоров с США, «при наличии необходимых условий, а именно – надежности».

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