Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выиграл премию Russian Music Box в номинации «Лучший певец», об этом он написал в своем Instagram.

Артист выразил огромную благодарность всем, кто проголосовал за него.

«Получить такое звание — большая честь для артиста и отличный стимул еще больше радовать вас, друзья!» — обратился он к поклонникам.

Премия от холдинга MusicBox, проводится с 2013 года. Шестерки финалистов в каждой номинации создаются по результатам голосования в соцсетях и на официальном сайте MusicBox.

Minval.az