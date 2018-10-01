В авторской программе Владимира Соловьева «Москва. Кремль.Путин», транслируемой на телеканале «Россия 1» обнародована сенсационная видеозапись, на которой видно, как лидеры Азербайджана и Армении, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, которые принимали участие в работе саммита глав стран СНГ в Душанбе, выходят из одного лифта.

Голос за кадром подчеркнул, что несмотря на то, что оба лидера были напряжены и сосредоточены, тем не менее, они продолжили разговор на протяжении всего времени по пути в зал заседания.

Смотреть с минуты 7:00:

Как уже сообщал Minval.az, ранее упоминалось о том, что в рамках саммита состоялся короткий разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никол Пашиняном.

Как видно на видео, которое опубликовали армянские СМИ, во время совместного фотографирования глав государств-членов СНГ, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян коротко переговорили.

Б.Сафаров

Minval.az