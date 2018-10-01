Брак Меган Маркл и принца Гарри будет не таким идеальным, как хотелось бы. В будущем у супругов может возникнуть серьезный кризис в отношениях. Уже сейчас на семейную жизнь герцогини Сассекской и сына принцессы Дианы негативно влияет сложная ситуация с родственниками Меган. Дальше ситуация будет только усугубляться. Как сообщает британские СМИ, недавно Маркл получила предупреждение об этом от погибшей мамы Гарри.

Издание Express опубликовало статью, основанную на рассказе двух ясновидящих: Терри и Линды Джеймисон. Близнецы утверждают, что смогли связаться с духом погибшей в 1997 году принцессы Дианы, которая передала через них сообщение для Меган. Она предупредила, что брак с Гарри будет полон трудностей.

«Доверяйте друг другу и знайте, что ваш союз был предопределен на небесах. Не дайте людям погасить ваш внутренний свет. Вы не должны позволить им украсть ваши души», — цитируют Джеймисон покойную принцессу Уэльскую. Близнецы, к слову, пользуются в Англии большой популярностью. В 2001 году они предсказали трагедию, случившуюся с башнями-близнецами Всемирного торгового Центра.

Впрочем, для того, чтобы предсказать возможные проблемы в браке Меган и Гарри не надо быть экстрасенсом. Уже сейчас очевидно, что влиться в королевскую семью удалось только маме Маркл — Дории. Остальные члены семьи актрисы ведут себя не очень благоразумно, из раза в раз создавая провокации, которые определенно не могут быть по душе Елизавете II.

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