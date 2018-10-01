Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как ему удалось победить рак мозга около 40 лет назад. По словам артиста, о диагнозе он узнал после того, как упал, потеряв ориентацию, и был госпитализирован.

— Стоять не мог, падал всё время. Начали делать анализы, оказалось, плохи дела: артерия не пропускает кровь, — рассказал он в программе «Однажды» на НТВ.

После этого Кикабидзе привезли в одну из лучших клиник Москвы и сообщили, что у него в голове большая гнойная киста, которую нужно незамедлительно удалить.

— Во время операции врачи за кистой увидели опухоль, — добавил актёр.

Опухоль оказалась злокачественной, что в те годы фактически указывало на скорую смерть. Несмотря ни на что, супруга Ирина всегда была рядом в тяжёлые для артиста времена, поддерживая его.

— Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала, — признался он, добавив, что после курса лечения рак отступил.

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