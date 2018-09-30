Известный в США блюзовый гитарист и певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет, передает в воскресенье телеканал «Фокс ньюз».

По его информации, музыкант скончался из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году.

«Он оставил после себя жену, восемь детей, множество внуков и правнуков», — приводит телеканал заявление его семьи.

О.Раш родился 29 апреля 1934 года в Филадельфии (штат Миссисипи), в 1948 году переехал в Чикаго (штат Иллинойс), где начал играть в местных клубах и стал одним из отцов-основателей вест-сайд-блюза (West Side — Западная Сторона).

На международный уровень музыкант впервые выбился в 1956 году с песней «I Cant Quit You Baby», которая уже считается классикой джазовой музыки.

Отмечается, что музыка О.Раша оказала значительное влияние на широкий диапазон исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы «Led Zeppelin».

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