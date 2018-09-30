Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете санкций против Ирана, сообщил в субботу МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в социальной сети Twitter, сообщает РБК.

По информации МИД, речь во время разговора шла о «прилагаемых усилиях для поддержания поставок, чтобы гарантировать стабильность нефтяного рынка и рост мировой экономики».

МИД отметил, что король также обсудил с Трампом «пути развития отношений в свете стратегического партнерства между двумя странами, развитие событий в регионе и мире».

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