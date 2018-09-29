Кинокартина «Qırmızı bağ» («Красный сад») заслуженного деятеля искусств Азербайджана, режиссера Мирбалы Салимли удостоена приза 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» в номинации «Лучший игровой фильм» имени Леонида Гайдая, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль прошел в Иркутске (Россия).

Отметим, что в номинации «Игровой фильм» кинофестиваля, наряду с картиной азербайджанского режиссера, были представлены работы режиссеров из Индии, Бразилии, России и Турции.

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина проводится в Иркутске при поддержке министерства культуры России, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области с 1999 года. Фестиваль учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России.

С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.

Режиссер-постановщик и автор сценария фильма «Красный сад» — Мирбала Салимли, оператор-постановщик — Максим Дроздов, художник-постановщик — Леонид Карпов, композитор – Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры — Тофиг Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры — Мушфиг Хатамов («Азербайджанфильм») и Тимур Вайнштейн («ВайТ Медиа»). В главных ролях — Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.

Сюжет фильма: школьный учитель Аббас и его жена очень хотят ребенка. Но долгожданный сын так и не появляется на свет. Утратившие надежду люди живут под бременем своего горя, но встреча с мальчишкой-сиротой резко меняет все.

«Красный сад» – это некое сакральное пространство, в котором реализуются наши желания. Однако вся сложность в том, что оказаться в этом саду дано лишь тем немногим, кто любит жизнь во всем ее многообразии, кто способен не просто возлюбить ближнего своего, но и быть ради него готовым на самопожертвование. Герой фильма Аббас попадает в «Красный сад» только через постижение этой простой, но давно позабытой истины. «Красный сад» относится к непростому жанру фантастической философской драмы.

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