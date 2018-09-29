Facebook заявил о наличии уязвимости, из-за которой хакеры могли получить доступ к аккаунтам более 50 миллионов пользователей. Об этом говорится в блоге соцсети.

Уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как», была обнаружена 25 сентября: хакеры могли получить ключи доступа, позволяющие пользователям не вводить логин и пароль при каждом сеансе.

В качестве одной из мер руководство соцсети предложило более 90 миллионам пользователям заново ввести свои данные, а также временно отключили функцию «Посмотреть как».

«Мы воспринимаем это очень серьезно. Хотя мы прикладываем все усилия для обеспечения безопасности и это только повод для нас усилиться, важно, что этот инцидент все-таки произошел», — заявил глава соцсети Марк Цукерберг The New York Times.

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