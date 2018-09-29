Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Душанбе. В ходе прямого эфира в Facebook Пашинян сказал, что был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, сообщает «Спутник Армения».

После предыдущей встречи с Путиным 8 сентября в Москве, Пашинян сказал, что армяно-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Сейчас, по итогам сегодняшней встречи, Пашинян говорит, что «постреволюционный», переходный период в армяно-российских отношениях можно считать завершенным. Премьер заверил, что существует полное взаимопонимание с президентом России.

«Это не означает, что у нас есть единое мнение по абсолютно всем вопросам, и нет разницы в подходах. Это означает, что нерешаемых проблем в наших отношениях нет. Сейчас сформирована чудесная рабочая атмосфера. И есть возможность обсудить вопросы в атмосфере уважения суверенитета друг друга, невмешательства во внутренние дела друга друга и прийти к какому-то согласию», — отметил он.

По словам Пашиняна, он заметил, что когда на встречах с российским лидером говорит о суверенитете, независимости, это встречает затем какую-то особую реакцию, звучат разные комментарии, эти заявления воспринимаются как нечто экстраординарное. На самом деле ничего экстраординарного здесь нет, утверждает Пашинян.

«Честно скажу, эту тему первым открыл президент России. В Сочи в мае на саммите глав ЕАЭС, когда сидели за обеденным столом, Путин сказал, что существует мнение, будто Россия недостаточно уважительно относится к суверенитету партнеров. Путин сказал, что он с полным уважением относится к независимости и суверенитету партнеров, более того, подчеркивает важность принципа уважения. И что со временем партнеры сами в этом убедятся», — передал Пашинян содержание разговора.

По словам Пашиняна, время доказало правоту российского лидера.

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