Соединенные Штаты будут проводить вместе со своими партнерами «стратегию изоляции», в том числе вводить санкции, в отношении Сирии, если Башар Асад не будет работать над проектом новой Конституции страны для урегулировании ситуации. Об этом сообщил в пятницу спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

«Если режим [Асада] так поступает, мы считаем, что тогда мы можем пойти по тому пути, по которому мы пошли когда-то в отношении Ирана [до ядерной сделки], — вводить действительно жесткие международные санкции», — сказал Джеффри, имея в виду вторую волну санкций против Тегерана за его ядерную программу.

«Даже если Совет Безопасности ООН не одобрит их, мы просто сделаем это через Европейский Союз, мы сделаем это через наших азиатских союзников», — уточнил представитель Госдепа, добавив, что Вашингтон сделает так, чтобы жизнь правительства Сирии «была настолько невыносимой, насколько это возможно».

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