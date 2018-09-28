Недавно пассажиры самолета, среди которых была Наоми Кэмпбелл были озадачены тем, как вела себя модель. Зайдя в салон самолета, она принялась судорожно вытирать все вокруг влажными салфетками. Затем застелила свое кресло полотенцем, которое достала из сумки. Если учесть, что ее лицо, при этом, было закрыто медицинской маской, а вся эта сцена разыгралась в первом классе авиарейса, то поведение Наоми, и в самом деле, выглядело странно. Информацию приводит издание 7Дней.

Как подтвердила актриса Райан Дестини, которой довелось прежде путешествовать вместе с моделью, 48-летняя Наоми начала вести себя подобным образом уже некоторое время назад. Как подтвердили подруги Кэмпбелл, она, похоже, страдает гермофобией — то есть панической, маниакальной боязнью микробов.

Знакомые модели отмечали, психика Наоми никогда не была вполне уравновешенной. Раньше она славилась дикими вспышками ярости. К примеру, в 2007-м, она швырнула в горничную в отеле мобильным телефоном, нанеся ей травму. За что Кэмбелл пришлось предстать перед судом и заплатить, в итоге, солидный штраф. А несколько лет спустя она атаковала водителя арендованного ей лимузина. Увидев, что ранила его, Наоми сбежала, не дожидаясь появления полиции. В 2008-м она была арестована после того, как плюнула в лицо офицеру полиции — за то, что тот не сумел быстро найти ее затерявшийся багаж…

Таких историй было довольно много. Однако, что удивительно, они не помешали блестящей карьере Кэмпбелл. Ведь Наоми впервые появилась на подиуме еще в 80-х, но она до сих пор ухитряется оставаться «на плаву». Она по-прежнему востребована, как модель. Более того, в этом году она стала обладательницей награды «Икона Моды», которую ей вручили на церемонии Fashion Awards в Нью-Йорке.

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