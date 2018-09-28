Nar обнародовал результаты полугодия за 2018 год. Согласно результатам, мобильный оператор за данный период в значительной степени достиг улучшения показателей.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года активная абонентская база Nar увеличившись на 6%, достигла 2,1 миллиона человек. 56% абонентской базы приходится на столицу Баку, а 44% на долю регионов.

Уделяющий особое внимание расширению сетевой инфраструктуры Nar в течение года на территории страны установил 380 станций 4G и 118 станций 3G. До конца года будут установлены еще 387 станций 4G и 29 станций 3G. Таким образом количество запланированных на 2018 года базовый станций 3G будет доведено до 2674, а количество базовых станций 4G до 1706. В результате проведенных работ в сети 37 регионов охвачены сетью Nar 4G. В результате представленных базовыми станциями Nar 4G услуг мобильного интернета высокого качества объем трафика 4G интернета возрос в три раза по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Количество абонентов мобильного оператора, которые используют 4G, достигло 250 тысяч человек.

Nar также достиг высоких достижений по продажам в текущем году. По сравнению за соответствующий период прошлого года достигнут 21% рост по розничной продаже, а также 77% рост в отдаленных селах и территориях созданием полевой команды по продажам. Мобильный оператор, у которого количество бизнес партнеров увеличивается из года в год, в течение года привлек больше 170-ти новых корпоративных компаний. Для корпоративных клиентов «Nar» предоставляет новые выгодные услуги (смартфон, DATA модем 4G и портативный интернет носитель).

Главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке высоко оценил результаты полугодия: «В этом году мы еще больше усилили наши позиции на рынке. Вкладывая крупные инвестиции расширяем нашу сеть, укрепляем качество. Но вместе с этим остаемся приверженными политике стратегии услуги высокого качества и выгодных цен».

В ходе мероприятия были представлены обновленный бренд, лозунг и рекламный фильм Nar. Цель обнавленного бренда удовлетворить потребности клиентов и стать надежным партнером. Новый лозунг Nar — «Потому что достоен большего!» объединяет в себе именно эти особенности и воплощает в себе стратегию, направленную на абонентов.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

Minval.az