Офис супруги премьер-министра Армении Анны Акопян анонсировал визит в Армению и «Арцах» (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала») более десятка российских женщин, выразивших желание присоединиться к гуманитарной акции «Женщины во имя мира».

«Они приедут в Армению 5 октября, а 6 октября в сопровождении Анны Акопян посетят «Арцах», где на передовой адресуют всем сторонам конфликта свой призыв к миру», — сообщила пресс-служба Анны Акопян.

Сайт «Русарминфо» сообщает, что среди женщин известные российские писательницы, публицисты, руководители общественных фондов и крупных гуманитарных проектов в России, а также представители российского спорта и политических кругов.

По данным источника агентства в дипломатических кругах Армении, российская делегация в ходе визита в Армению планирует посетить различные фонды и государственные структуры, а также провести открытые встречи с общественностью.

Сообщается, что делегацию примет лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Отметим, для посещения оккупированных территорий Азербайджана иностранцам необходимо подать заявку в МИД Азербайджана. Официальный Баку неоднократно подчеркивал, что исследователи, ученые и журналисты, желающие посетить оккупированные территории Азербайджана для осуществления своей профессиональной деятельности, должны делать это в рамках закона, иначе они попадут в список нежелательных лиц Министерства иностранных дел АР.

Minval.az