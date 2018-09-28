Новое фото 49-летней Дженнифер Лопес, которое она опубликовала на своей страничке в социальной Сети, произвело очень сильное впечатление. Для этого снимка певица позировала перед зеркалом в облегающем темно-красном платье с открытой спиной, продемонстрировав завидно тонкую талию и пышную грудь. Но не это удивило поклонников Дженнифер. Лопес подняла вверх и слегка согнула свою руку, продемонстрировав мощный бицепс. «Я чувствую себя настоящей супергероиней! И это — после сегодняшнего шоу!» — так Дженнифер подписала свой снимок.

Как объяснила Лопес, последнее время она не случайно так много занималась в спортзале: ей пришлось очень много работать. Согласно своему ангажементу в Лас-Вегасе, она должна была отработать 15 концертов за 27 дней! «Сначала я подумала, что это невероятно много, это почти невозможно выдержать. Но потом я дала себе слово, что не позволю этому графику довести себя до изнеможения. Напротив, когда этот этап завершится, я буду сильнее, чем прежде. И теперь я нахожусь, пожалуй, в самой лучшей форме за всю свою жизнь!» — гордо рассказала Дженнифер, которую цитирует издание 7Дней.

Разработать правильный режим тренировок Лопес помог ее бойфренд Алекс Родригес, профессиональный спортсмен-бейсболист в отставке.

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